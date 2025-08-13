Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pionerskij gorodskoj okrug
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Pionerskij gorodskoj okrug, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Pionierskij, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Pionierskij, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/5
Ogrzewanie jest centralne, okna z tworzywa sztucznego, sufity podwieszane, Internet, 2-sypia…
$50
za miesiąc
