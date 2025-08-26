Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pavlovsky District
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pavlovsky District, Rosja

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Tumbotino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Tumbotino, Rosja
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
Sprzedaję pomieszczenie o powierzchni 80 m2 z osobnym wejściem. Nadaje się do handlu, salon,…
$84,394
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 203 m² w Tumbotino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 203 m²
Tumbotino, Rosja
Powierzchnia 203 m²
Piętro 1/1
Sprzedaję lokale niemieszkalne w oddzielnym budynku z cegły Pokój znajduje się w budynku z l…
$198,574
Zostaw prośbę
