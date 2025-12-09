Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Ostrovtsy, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ostrovtsy, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Ostrovtsy, Rosja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 17/17
Pilnie sprzedał piękny apartament z widokiem panoramicznym od wyłącznego właściciela!🚌 Dosko…
$130,000
Agencja
Wonderport
Języki komunikacji
English, Русский, עִברִית
