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Domy na sprzedaż w Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja

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2 obiekty total found
Dom w Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja
Dom
Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja
Powierzchnia 248 m²
Numer obiektu: 1011. Przestronny dom zbudowany na klasycznej niezawodnej technologii cegieł …
$124,824
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Dom w Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja
Dom
Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja
Powierzchnia 45 m²
Numer obiektu: 1076. Unikalna oferta: ziemia + modułowy dom fabryczny na typowym projekcie. …
$56,763
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Parametry nieruchomości w Orlovskij municipalnyj okrug, Rosja

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