Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. okrug Rybackoe
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w okrug Rybackoe, Rosja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Petersburg, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Petersburg, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 12/28
Doskonały jednopokojowy apartament w dobrej ceglanej domu klasy biznes pięć minut spacerem o…
$98,222
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w okrug Rybackoe, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się