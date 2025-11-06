Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w okrug Okkervil, Rosja

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Mieszkanie 1 pokój w Wnukowo, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Wnukowo, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 8/9
$116,059
Mieszkanie 1 pokój w Wnukowo, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Wnukowo, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 9/9
$129,855
Mieszkanie 1 pokój w Kommunarka, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Kommunarka, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 16/17
$230,457
Mieszkanie 1 pokój w Troick, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Troick, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 11/11
$139,105
Mieszkanie 3 pokoi w Troick, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Troick, Rosja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/17
$194,987
Mieszkanie 3 pokoi w Kommunarka, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Kommunarka, Rosja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 5/12
$335,900
Mieszkanie 2 pokoi w Kommunarka, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Kommunarka, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/14
$280,746
Mieszkanie 1 pokój w Krasnoye Selo, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Krasnoye Selo, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 6/9
$56,374
Penthouse 3 pokoi w Rozdestveno, Rosja
Penthouse 3 pokoi
Rozdestveno, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 101 m²
Piętro 28/28
áLIA RESIDENTIAL AREA Business class houses at the merger of two rivers one of the most envi…
$1,14M
Mieszkanie 1 pokój w Wnukowo, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Wnukowo, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 8/9
$134,092
Mieszkanie 2 pokoi w Kommunarka, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Kommunarka, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 16/19
$189,629
Mieszkanie 1 pokój w Kommunarka, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Kommunarka, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 16/19
$115,163
