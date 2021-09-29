  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Barinovo

Wioska domków Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$52,690
;
Wioska domków Barinovo
1
Zostawić wniosek
ID: 37974
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5677
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adres
    Kivennapa Podgornoe,

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$39,341
Wieś domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$53,443
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$34,061
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na zgłoszenie
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$166,909
Przeglądasz
Wioska domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$52,690
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$130,487
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury. Pojedynczy styl architektoniczny w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Barinovo
Wieś domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$63,061
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Barinovo
Wieś domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$52,523
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje