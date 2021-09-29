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Wioska domków Barinovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$53,861
;
Wioska domków Barinovo
1
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ID: 37961
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5664
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie
  • Adres
    Kivennapa Podgornoe,

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

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Wioska domków Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$53,861
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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