Lokale Biurowe w Mytishchi Urban Okrug, Rosja

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 2 800 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 2 800 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 3
Dow. os.: L9502 Oferowane do wynajęcia powierzchni biurowej na 4. piętrze w klasie A BC "Qua…
$50,327
Pomieszczenie biurowe 2 800 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 2 800 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 4
Dow. os. L8611 Oferuje się wynajem pomieszczeń biurowych na 4. piętrze w klasie A BC Quadrum…
$50,327
