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Magazyny na sprzedaż w Mendeleyevsky District, Rosja

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Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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3 obiekty total found
Magazyn 8 502 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 8 502 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 8 502 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$99,981
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Magazyn 26 089 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 26 089 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 26 089 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$240,820
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Magazyn 17 784 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 17 784 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 17 784 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$209,134
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Typy nieruchomości w Mendeleyevsky District.

nieruchomości komercyjne
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