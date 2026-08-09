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Lokale Biurowe w Lyuberetsky District, Rosja

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nieruchomości komercyjne
96
magazyny
50
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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46 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 67 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 67 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$276,112
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$88,650
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$102,154
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$88,650
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$94,027
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Pomieszczenie biurowe 28 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 28 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 28 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$129,186
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 67 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$274,413
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Pomieszczenie biurowe 62 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 62 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 62 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$253,714
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$88,650
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Pomieszczenie biurowe 28 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 28 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 28 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$133,362
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$103,373
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$94,444
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$113,125
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$95,473
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$111,906
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 67 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 67 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$285,451
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$90,329
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$91,100
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$89,930
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Pomieszczenie biurowe 28 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 28 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 28 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$116,657
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$89,043
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$89,043
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 20 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 20 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$90,698
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Pomieszczenie biurowe 62 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 62 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 62 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$252,154
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Pomieszczenie biurowe 62 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 62 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 62 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$257,615
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 67 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$274,413
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Pomieszczenie biurowe 62 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 62 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 62 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$263,856
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$101,544
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$107,944
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Lubiercy, Rosja
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Lubiercy, Rosja
Powierzchnia 24 m²
Kompleks jest 27- piętrowym budynkiem z centrum biznesowym klasy B +. Projekt jest realizowa…
$102,764
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