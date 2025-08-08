Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lyuban, Rosja

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Lyuban, Rosja
Dom 3 pokoi
Lyuban, Rosja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom o łącznej powierzchni 95.8 metrów kwadratowych. metrów na tereni…
$62,499
Zostaw prośbę
