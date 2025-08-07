Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Korotka District
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Korotka District, Rosja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Kirovsk, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Kirovsk, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/9
Komfortowy, nowoczesny, przytulny jednopokojowy apartament jest oferowany. Lekki, słoneczny,…
$98,748
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Korotka District, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się