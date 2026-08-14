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Dom wolnostojący na sprzedaż w Obwód irkucki, Rosja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Irkuck, Rosja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Irkuck, Rosja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedam 3 domy, 3 działki, uformowane w jedną działkę 35 akrów, bez ogrodzeń, w mieście. Bu…
$603,131
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Parametry nieruchomości w Obwód irkucki, Rosja

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