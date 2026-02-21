Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. rejon gusiewski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon gusiewski, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Gusiew, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Gusiew, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/3
Nieruchomość w historycznych, małych miastach obwodu kaliningradzkiego. Każdy z własną histo…
$31,920
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w rejon gusiewski, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się