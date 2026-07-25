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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gorodskoj okrug Bijsk, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bijsk, Rosja
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Mieszkanie 2 pokoi
Bijsk, Rosja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Piękne mieszkanie w wielkim mieście i dzielnicy.Biysk znajduje się w głębi Terytorium Altai,…
$97,379
VAT
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Parametry nieruchomości w gorodskoj okrug Bijsk, Rosja

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