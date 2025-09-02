Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Rosja
  3. Gaginsky District
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Gaginsky District, Rosja

1 obiekt total found
Dom w Gaginsky District, Rosja
Dom
Gaginsky District, Rosja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy Państwu przytulny dom mieszkalny w malowniczej miejscowości Sherstino, dzielnicy G…
$12,367
Parametry nieruchomości w Gaginsky District, Rosja

