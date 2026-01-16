Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Domodedovsky District, Rosja

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 696 m² w Am, Rosja
Pomieszczenie biurowe 696 m²
Am, Rosja
Powierzchnia 696 m²
Piętro 1
Dowód tożsamości: L7982 Wynajmujemy wolny budynek dla kliniki medycznej, biura, salonu sprze…
$10,182
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 696 m² w Am, Rosja
Pomieszczenie biurowe 696 m²
Am, Rosja
Powierzchnia 696 m²
Piętro 1
ID: L9873 We rent a free building for a medical clinic, office, sales salon, store. Finished…
$12,780
Zostaw prośbę
