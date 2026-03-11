Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Rosja
  3. City district Stupino
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w City district Stupino, Rosja

9 obiektów total found
Magazyn 2 220 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 2 220 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 2 220 m²
Piętro 1
Klasa B ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Stupino, Transp…
$25,958
Magazyn 1 500 m² w Ivanovskoye, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Ivanovskoye, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, Stupino, Ivanovskoye wsi, …
$17,348
Magazyn 3 441 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 3 441 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 3 441 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowany jest magazyn o łącznej powierzchni 3441 m2. Położony w południowej cz…
$40,235
Magazyn 4 707 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 4 707 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 4 707 m²
Piętro 1
Powierzchnia produkcyjna i magazynowa 4706.5 m2 jest oferowana do wynajęcia. Położenie: MO, …
$55,032
Magazyn 1 577 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 1 577 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 1 577 m²
Piętro 1
Dow. os.: L7385 Łączna powierzchnia obiektu wynosi 1576,50 m2. Obiekt posiada 7 pięter z gal…
$3,687
Magazyn 6 696 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 6 696 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 6 696 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowana jest produkcja i powierzchnia magazynowa o powierzchni 6696 m2. Położ…
$78,295
Magazyn 2 777 m² w Stupino, Rosja
Magazyn 2 777 m²
Stupino, Rosja
Powierzchnia 2 777 m²
Piętro 1
Oferujemy magazyn chłodni o powierzchni 2776.8 m2. Położenie: MO, Stupino, 80 km od MKAD na …
$21,646
Magazyn 7 950 m² w Mikhnevo, Rosja
Magazyn 7 950 m²
Mikhnevo, Rosja
Powierzchnia 7 950 m²
Piętro 1
"Obiekty produkcyjne: 6150 m kw. Budynek biurowy: 1800 m kw. Grunty: 0,9 ha. Wysokość sufitu…
$4,47M
Magazyn 2 628 m² w City district Stupino, Rosja
Magazyn 2 628 m²
City district Stupino, Rosja
Powierzchnia 2 628 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowany jest kompleks magazynowy z działką. 14235 + / - 42 łóżeczka w strefie …
$2,24M
