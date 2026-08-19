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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bogorodsky city district, Rosja

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Obukhovo
16
Nogińsk
12
Staraya Kupavna
8
60 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 811 m² w Elektrougli, Rosja
Nieruchomości komercyjne 811 m²
Elektrougli, Rosja
Powierzchnia 811 m²
Przestrzeń komercyjna zajmuje pierwsze piętro i poziom gruntu 5-piętrowego budynku zbudowane…
$772,796
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Nieruchomości komercyjne 576 m² w Elektrougli, Rosja
Nieruchomości komercyjne 576 m²
Elektrougli, Rosja
Powierzchnia 576 m²
Przestrzeń komercyjna zajmuje pierwsze piętro i poziom gruntu 5-piętrowego budynku zbudowane…
$548,879
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Magazyn 3 000 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Dow. os.: L7832 Wolnostojące budynki produkcyjne i magazynowe klasy "A" w formie Light Indus…
$3,18M
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Magazyn 1 368 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 1 368 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 1 368 m²
Piętro 1
Kompleks produkcji i magazynu LIGHT INDUSTRIAL znajduje się 45 km od Moscow Ring Road na fed…
$1,93M
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Magazyn 5 184 m² w Staraya Kupavna, Rosja
Magazyn 5 184 m²
Staraya Kupavna, Rosja
Powierzchnia 5 184 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest ogrzewany ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, ter Highway M…
$5,50M
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Magazyn 3 751 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 751 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 751 m²
Piętro 1
F-: Magazyn klasy "A" jest oferowany do wynajęcia. Lokalizacja: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25…
$53,383
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Magazyn 4 500 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 4 500 m²
Piętro 1
Dow. os.: L7835 W nowym parku przemysłowym na Gorkovskoye Shosse oferowane są na sprzedaż bu…
$4,77M
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Magazyn 1 200 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 1 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 1
Rozmieszczenie: Moskwa region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo wieś, Proletarskaya str., 12 Chara…
$12,014
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Magazyn 25 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 25 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 25 000 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$417,150
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Magazyn 864 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 864 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 864 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo wsi…
$915,885
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Magazyn 1 368 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 1 368 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 1 368 m²
Piętro 1
Kompleks produkcji i magazynu LIGHT INDUSTRIAL znajduje się 45 km od Moscow Ring Road na fed…
$16,113
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Magazyn 1 878 m² w Kudinovo, Rosja
Magazyn 1 878 m²
Kudinovo, Rosja
Powierzchnia 1 878 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moscow region, Noginsk, Kudinovo wsi, Central…
$22,117
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Magazyn 12 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 12 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 12 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo- Par…
$179,620
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Magazyn 100 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 100 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 100 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$1,88M
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Magazyn 10 474 m² w Staraya Kupavna, Rosja
Magazyn 10 474 m²
Staraya Kupavna, Rosja
Powierzchnia 10 474 m²
Piętro 1
Ciepły magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, Noginsk, ter Highway M…
$11,10M
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Magazyn 4 500 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 4 500 m²
Piętro 1
Dow. os.: L7836 Wolno stojące budynki produkcyjne i magazynowe klasy "A" są oferowane na spr…
$4,77M
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Magazyn 7 312 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 7 312 m²
Piętro 1
Ciepły magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, Noginsk, Bolshaya Bunk…
$6,83M
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Magazyn 1 835 m² w Bogorodsky city district, Rosja
Magazyn 1 835 m²
Bogorodsky city district, Rosja
Powierzchnia 1 835 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B ogrzewany 1500 m2 Położenie: Park Przemysłowy M7 - M12, obwód moskiewski, p…
$18,371
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Magazyn 2 160 m² w Staraya Kupavna, Rosja
Magazyn 2 160 m²
Staraya Kupavna, Rosja
Powierzchnia 2 160 m²
Piętro 1
Istnieje ciepłe biuro o powierzchni 50 m2 w podziale na 20- 25 m2 dowód tożsamości: w14432
$12,721
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Magazyn 14 624 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 14 624 m²
Piętro 1
Ciepły magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, Noginsk, Bolshaya Bunk…
$13,66M
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Magazyn 3 935 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 935 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 935 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$46,343
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Magazyn 50 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 50 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 50 000 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$834,300
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Magazyn 20 948 m² w Staraya Kupavna, Rosja
Magazyn 20 948 m²
Staraya Kupavna, Rosja
Powierzchnia 20 948 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest ogrzewany ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, ter Highway M…
$22,21M
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Magazyn 50 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 50 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 50 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$766,378
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Magazyn 22 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 22 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 22 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo- Par…
$329,303
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Magazyn 1 512 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 1 512 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 1 512 m²
Piętro 1
Kompleks produkcji i magazynu LIGHT INDUSTRIAL znajduje się 45 km od Moscow Ring Road na fed…
$17,809
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Magazyn 3 847 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 847 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 847 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" jest oferowany do wynajęcia. Lokalizacja: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km …
$54,754
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Magazyn 1 627 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 1 627 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 1 627 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" jest oferowany do wynajęcia. Lokalizacja: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km …
$23,151
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Magazyn 3 000 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Dow. os.: L7833 Wolnostojące budynki produkcyjne i magazynowe klasy "A" w formie Light Indus…
$3,18M
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Magazyn 14 624 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 14 624 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo wsi, Proletar…
$192,629
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Typy nieruchomości w Bogorodsky city district.

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