Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Balashikhinsky District
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Balashikhinsky District, Rosja

;
Bałaszycha
27
Magazyn Usuwać
Wyczyść
37 obiektów total found
Magazyn 1 642 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 642 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 642 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13746
$3,46M
Zostaw prośbę
Magazyn 602 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 602 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 602 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. Numer identyfikacyjny: w13400
$1,33M
Zostaw prośbę
Magazyn 10 623 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 10 623 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 10 623 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$20,27M
Zostaw prośbę
International Property AlertInternational Property Alert
Magazyn 1 527 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 527 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 527 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13745
$3,22M
Zostaw prośbę
Magazyn 980 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 980 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 980 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13744
$2,06M
Zostaw prośbę
Magazyn 4 459 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 4 459 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 4 459 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$8,58M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Magazyn 8 914 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 8 914 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 8 914 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$17,01M
Zostaw prośbę
Magazyn 540 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 540 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 540 m²
Piętro 1
Oferujemy nowe i technologiczne pomieszczenia w innowacyjnym formacie z gotowymi kompleksami…
$894,733
Zostaw prośbę
Magazyn 1 440 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 1 440 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 1 440 m²
Piętro 1
Nowe i technologiczne pomieszczenia w innowacyjnym i unikalnym parku, zbudowanym w formie go…
$1,96M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 500 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 2 500 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 2 500 m²
Piętro 1
Miejscowość znajduje się w południowo-wschodniej części dzielnicy Balashikhi, zgodnie z zatw…
$27,435
Zostaw prośbę
Magazyn 5 322 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 5 322 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 5 322 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$10,24M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 800 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 1 800 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 1 800 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowany jest kompleks produkcyjny i magazynowy o powierzchni 1800 m2 z możliw…
$18,519
Zostaw prośbę
Magazyn 1 500 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Dwie bramy na poziomie pandy wyposażone są w koniczyny. Kolumny etapowe 6x5.8m. Wysokość rob…
$18,519
Zostaw prośbę
Magazyn 5 307 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 5 307 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 5 307 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$10,21M
Zostaw prośbę
Magazyn 818 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 818 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 818 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. Numer identyfikacyjny: w13401
$1,81M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 296 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 1 296 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 1 296 m²
Piętro 1
Nowe i technologiczne pomieszczenia w innowacyjnym i unikalnym parku, zbudowanym w formie go…
$1,83M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 777 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 9 777 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 9 777 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$18,65M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 034 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 034 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 034 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w12919
$2,28M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 500 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moscow region, g Balashikha, ter Western communal zone, Hi…
$27,435
Zostaw prośbę
Magazyn 2 410 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 2 410 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 2 410 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A +. Moskiewski region, g Balashikha, mkr Saltykovka, Nosovik…
$49,588
Zostaw prośbę
Magazyn 1 095 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 095 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 095 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13743
$2,31M
Zostaw prośbę
Magazyn 7 000 m² w Balashikhinsky District, Rosja
Magazyn 7 000 m²
Balashikhinsky District, Rosja
Powierzchnia 7 000 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 3000…
$184,506
Zostaw prośbę
Magazyn 1 203 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 203 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 203 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13402
$2,66M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 635 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 635 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 635 m²
Piętro 1
krok Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13403
$3,61M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 008 m² w Datlovka, Rosja
Magazyn 1 008 m²
Datlovka, Rosja
Powierzchnia 1 008 m²
Piętro 1
Nowe i technologiczne pomieszczenia w innowacyjnym i unikalnym parku, zbudowanym w formie go…
$1,56M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 000 m² w Balashikhinsky District, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Balashikhinsky District, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Oferujemy do wynajęcia pokój w nowoczesnym kompleksie magazynowym klasy A. Obecnie 3000 m2 j…
$79,074
Zostaw prośbę
Magazyn 3 000 m² w Cernoe, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Cernoe, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Klasa Magazyn izolowany C jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Balashikha, Chernoe vi…
$34,979
Zostaw prośbę
Magazyn 4 455 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 4 455 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 4 455 m²
Piętro 1
W sprzedaży jest oferowana produkcja i magazyn klasy A (Light Industrial) od dużego dewelope…
$8,57M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 054 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 3 054 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 3 054 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13748
$6,43M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 804 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 804 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1
krok Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w12918
$3,99M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Balashikhinsky District.

nieruchomości komercyjne
Realting.com
Udać się