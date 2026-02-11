Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Obwód Królewiecki, Rosja

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Niwienskoje, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Niwienskoje, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/8
Oferta ekskluzywna w kompleksie mieszkalnym "Fish Village" - dwupokojowe mieszkanie - 78 m k…
$441,436
Mieszkanie 2 pokoi w Niwienskoje, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Niwienskoje, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/2
Sprzedam mieszkanie na ulicy. Oilmen, Pos. 2 pojedyncze pokoje, 2 pi? tro, w 2-pi? trowym d…
$42,858
