Hotele na sprzedaż w Ilfov, Rumunia

2 obiekty
Hotel 25 m² w Otopeni, Rumunia
Hotel 25 m²
Otopeni, Rumunia
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 4
Pokoje hotelowe na sprzedaż w Wyndham Garden Bukareszt Airport (Bukareszt, Rumunia).
$197,617
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand w Otopeni, Rumunia
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand
Otopeni, Rumunia
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 3
Pokoje hotelowe na sprzedaż na lotnisku w Bukareszcie w Wyndham Garden (Bukareszt, Rumunia)
Cena na żądanie
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
