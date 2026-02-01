Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rumunia
  3. Dolj
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Dolj, Rumunia

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 18 432 m² w Craiova Metropolitan Area, Rumunia
Pomieszczenie biurowe 18 432 m²
Craiova Metropolitan Area, Rumunia
Powierzchnia 18 432 m²
Piętro 1/1
Własność przemysłowa o łącznej powierzchni 11,307,6 m2 powierzchni użytkowej na 18,432 m2 mi…
$8,41M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się