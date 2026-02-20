Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Viana do Castelo, Portugalia

1 obiekt total found
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w Arcos de Valdevez, Portugalia
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja
Arcos de Valdevez, Portugalia
Powierzchnia 1 157 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos to gotowa do realizacji (turnkey) inwestycja w segmen…
Cena na żądanie
Agencja
Blackoak
Języki komunikacji
English, Portugues
