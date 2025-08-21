Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Santarém
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Santarem, Portugalia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/2
Ciekawa oferta inwestycyjna jest w sprzedaży. Trzy pozycje 1. Plaster, powierzchnia 560,0 m2…
$337,524
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Santarem, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się