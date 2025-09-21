Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Santarém
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Santarem, Portugalia

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 440 m² w Ferreira do Zezere, Portugalia
Lokale gastronomiczne 440 m²
Ferreira do Zezere, Portugalia
Powierzchnia 440 m²
Piętro 2/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$563,787
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się