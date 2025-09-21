Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Santarém
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Kup mieszkanie w Santarem, Portugalia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Tomar, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Tomar, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
Nowe apartamenty, gotowe do pobytu. Nowoczesny budynek zbudowany w 2024 roku. Apartament zna…
$434,586
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Santarem, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się