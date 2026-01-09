Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Obidos, Portugalia

Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$652,605
Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$594,336
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
KURORT pięcio-PRODUKTOWY jest ukierunkowany na FUNKCJĘ SEREBRUARY z PORTUGALII, między natur…
$828,397
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
TRYBUNAŁ PIĘCIU PRODUKTÓW ZLOKALIZOWANY JEST NA STRACHU PORTUGALII, MIĘDZY NATURALNYMI DUNSA…
$883,623
Szeregowiec w Obidos, Portugalia
Szeregowiec
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
TRYBUNAŁ PIĘCIU MIEJSC UBICOWANYCH DO CHARAKTERYSTYKI PORTUGALNEJ, MIĘDZY WYCIECZKAMI PIEŚCI…
$795,261
