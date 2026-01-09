Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Obidos, Portugalia

wille
10
szeregowcy
3
8 obiektów total found
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$652,605
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Jednopiętrowa willa z sypialniami 2, 119 m2, całkowita powierzchnia zabudowana,   położony w…
$372,917
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$419,532
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$437,012
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$407,878
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 291 m²
Willa w Lagoa de Obidou, w pobliżu plaży i pól golfowych, na działce o powierzchni 1163 m2.T…
$1,27M
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$693,392
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
TRYBUNAŁ PIĘCIU PRODUKTÓW ZLOKALIZOWANY JEST NA STRACHU PORTUGALII, MIĘDZY NATURALNYMI DUNSA…
$883,623
Zostaw prośbę
