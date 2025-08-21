Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Mafra
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Mafra, Portugalia

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Mafra, Portugalia
Dom 5 pokojów
Mafra, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
Dom znajduje się w mieście Mafra. Mafra jest stolicą administracyjną gminy o tej samej nazwi…
$931,101
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się