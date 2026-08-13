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Wille na sprzedaż w Castelo Branco, Portugalia

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1 obiekt total found
Willa w Castelo Branco, Portugalia
Willa
Castelo Branco, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 320 m²
Dom lub willa № 1266 / 21
$441,526
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Parametry nieruchomości w Castelo Branco, Portugalia

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