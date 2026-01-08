Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Castelo Branco, Portugalia

3 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Idanha a Nova, Portugalia
Dom 7 pokojów
Idanha a Nova, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
7-pokojowa willa, 400 m kw (powierzchnia budowlana), ustawiona na działce o powierzchni 442 …
$140,106
Zostaw prośbę
Willa w Castelo Branco, Portugalia
Willa
Castelo Branco, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 320 m²
Dom lub willa nr 1266 / 21
$441,526
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Castelo Branco, Portugalia

