Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Calheta
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Calheta, Portugalia

wille
7
2 obiekty total found
Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$641,655
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$874,985
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się