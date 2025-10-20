Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Calheta
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Calheta, Portugalia

wille
7
3 obiekty total found
Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$641,655
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$874,985
Dom 4 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 4 pokoi
Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 829 m²
Liczba kondygnacji 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
