Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Beja
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Beja, Portugalia

Serpa
4
5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Serpa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Serpa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Nieruchomość z 100- hektarów, znajduje się w Serpa, Beja, Alentejo, i posiada 550 m2 willi o…
$1,75M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Serpa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Serpa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Nieruchomość z 100- hektarów, znajduje się w Serpa, Beja, Alentejo, i posiada 550 m2 willi o…
$1,74M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Serpa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Serpa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Nieruchomość z 100- hektarów, znajduje się w Serpa, Beja, Alentejo, i posiada 550 m2 willi o…
$1,74M
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 4 pokoi w Serpa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Serpa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Nieruchomość z 100- hektarów, znajduje się w Serpa, Beja, Alentejo, i posiada 550 m2 willi o…
$1,75M
Zostaw prośbę
Willa w Ferreira do Alentejo, Portugalia
Willa
Ferreira do Alentejo, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Beja, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się