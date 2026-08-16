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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Beja, Portugalia

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1 obiekt total found
Willa w Ferreira do Alentejo, Portugalia
Willa
Ferreira do Alentejo, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
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Parametry nieruchomości w Beja, Portugalia

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