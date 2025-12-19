Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w powiat zgierski, Polska

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sokolniki, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Sokolniki, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Do wynajęcia mieszkanie o powierzchni 65 m² położone w samym sercu Łodzi, w doskonałej lokal…
$698
za miesiąc
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Zgierz, Polska
Kawalerka 2 pokoi
Zgierz, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Do wynajęcia studio apartament z oddzielną sypialnią, położony na 1 piętrze, w pięknym, odno…
$767
za miesiąc
Agencja
Fox Promotion S.C
Języki komunikacji
English, Polski, Français
