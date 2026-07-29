Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat wolsztyński
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w powiat wolsztyński, Polska

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie w Oslonin, Polska
Mieszkanie
Oslonin, Polska
Powierzchnia 600 m²
Działka w samym sercu lasu, nad jeziorem Wieleńskim
$50,458
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Obra, Polska
Mieszkanie
Obra, Polska
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 2 działki w Obrze, każda o powierzchni 450m2 Działki położone w malowniczej mie…
$60,276
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Stary Widzim, Polska
Mieszkanie
Stary Widzim, Polska
Powierzchnia 19 955 m²
Na sprzedaż grunt inwestycyjny deweloperski pod budowę domów jednorodzinnych
$418,508
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w powiat wolsztyński, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się