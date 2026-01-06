Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Polska
  3. powiat wołomiński
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w powiat wołomiński, Polska

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 722 m² w Marki, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 722 m²
Marki, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 722 m²
Piętro 1/2
Do wynajęcia dom wolnostojący, doskonały pod działalność gospodarczą lub usługową, w tym war…
$2,724
za miesiąc
Agencja
OKEASK
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
