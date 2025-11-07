Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Wieleń
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wieleń, Polska

1 obiekt total found
Mieszkanie w Wieleń, Polska
Mieszkanie
Wieleń, Polska
Powierzchnia 342 m²
Dom  128 m2 + 2 lokale użytkowe + 2 mieszkania Zapraszam do zapoznania się z  wyjątkową ofer…
$351,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się