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Domy na sprzedaż w powiat wejherowski, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Linia, Polska
Dom
Linia, Polska
Powierzchnia 156 m²
Dom wolnostojący w Dąbrówce pod Poznaniem – solidny, rodzinny i z pięknym ogrodem
$407,770
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat wejherowski, Polska

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