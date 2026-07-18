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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z widokiem na morze w powiat toruński, Polska

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gmina Lubicz
23
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 359 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 359 m²
Mierzynek, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 359 m²
Piętro 11/11
Biurowiec zlokalizowany niedaleko Placu Zawiszy, przy głównej arterii komunikacyjnej stolicy…
$23,448
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 490 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 490 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 490 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny kompleks składający się z budynków biurowych otoczonych obszernym parkiem ze staw…
$27,239
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 150 m²
Pomieszczenie do wynajęcia Remberty, Warszawa. Główne cechy obiektu: Aktualna licencja apte…
$1,987
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Nieruchomości komercyjne 1 024 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 024 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 024 m²
Piętro 8/11
Equator II to drugi z czterech budynków kompleksu Equator Office. Lokalizacja przy jednej z …
$19,577
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 318 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 318 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 318 m²
Piętro 1/11
Nowoczesny kompleks składający się z 3 biurowców. Wysoki standard wykończenia gwarantuje kom…
$27,202
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 3/5
Przestronna powierzchnia w znanym kompleksie biurowo-handlowym. Lokal może być wykorzystywan…
$19,553
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 400 m²
Piętro 7/11
Budynek biurowo-mieszkalny zlokalizowany w granicy dzielnicy Śródmieście, tuż przy Rondzie R…
$15,751
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w powiat toruński, Polska

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