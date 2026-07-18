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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w powiat toruński, Polska

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 42 m² w Głuchowo, Polska
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Głuchowo, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Mieszkanie z garażem i ogródkiem – Głuchowo / Czempiń | gotowe do własnej aranżacji!
$79,092
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 150 m²
Przedstawiam Państwu na sprzedaż uniwersalny lokal użytkowy z aktywną licencją apteki, łączą…
$344,427
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Agencja
Mazur Estate
Języki komunikacji
Русский, Polski, Українська
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