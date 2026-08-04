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Mieszkania na sprzedaż w powiat tomaszowski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tomaszów Mazowiecki, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Tomaszów Mazowiecki, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 46 m², położone na 3. piętrze w zadbanym blo…
$88,058
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w powiat tomaszowski, Polska

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