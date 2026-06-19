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Domy z garażem na sprzedaż w powiat tatrzański, Polska

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Koscielisko, Polska
Willa 5 pokojów
Koscielisko, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
WYJĄTKOWY DOM Z 1934 ROKU NA GRANICY ZAKOPANEGO I KOŚCIELISKA – STYLOWA NIERUCHOMOŚĆ Z WIDOK…
$948,196
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Parametry nieruchomości w powiat tatrzański, Polska

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