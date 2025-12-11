Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat tarnowski
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w powiat tarnowski, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Żabno, Polska
Mieszkanie
Żabno, Polska
Powierzchnia 117 m²
Na sprzedaż dochodowy obiekt handlowo-usługowy o pow. użytkowej 117,40 m² z 2 niezależnymi l…
$218,833
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w powiat tarnowski, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się