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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w powiat tarnobrzeski, Polska

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1 obiekt total found
Industrial plot for large business activities, 7 hectares w Chmielow, Polska
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polska
Industrial plot for sale with a total area of ​​7 hectares.   The entire area has been…
$822,000
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