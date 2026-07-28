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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Szamotuły, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Szamotuły, Polska
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Szamotuły, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Wyjątkowy, przestronny apartament 90 m² z dużym tarasem i garażem – Szamotuły, ul. Wojska Polskiego
$157,708
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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