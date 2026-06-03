Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Mieszkania
  4. Kawalerka
  5. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Kawalerki nad jeziorem na sprzedaż w Polska

;
województwo łódzkie
3
województwo mazowieckie
8
Warszawa
7
województwo małopolskie
3
Pokaż więcej
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Zegrze, Polska
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Zegrze, Polska
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 4
28 m ² Apartament z dużym ogrodem i widokiem na rezerwat Zegrze / Atlantis Zegraze / Stan de…
$146,151
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się